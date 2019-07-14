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США готовят санкции против Турции

00:36, 14.07.2019

Вашингтон намерен ответить на закупку Турцией российских систем С-400. Американские власти уже прорабатывают санкции против Анкары.

Белый дом выбирал из трех вариантов пакет мер в отношении партнера по НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Однако издание не смогло выяснить какой именно из этих вариантов выбран.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о санкциях в ближайшее время. Меры разработаны в рамках закона CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»).

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