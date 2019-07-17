Главный тренер казанского «Зенита» награжден орденом Дружбы

Бывший главный тренер сборной России по волейболу, действующий главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно награжден орденом Дружбы.



Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Алекно отмечен наградой «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».



Гендиректор «Зенита» Ильхам Раматуллин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алекно, возглавляющий «Зенит» с 2008 года, несколько раз приводил команду к победе в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны, а также в Лиге чемпионов. Сборная России под его руководством стала обладателем золотых медалей Олимпиады 2012 года в Лондоне.

