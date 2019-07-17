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Главный тренер казанского «Зенита» награжден орденом Дружбы

23:22, 17.07.2019
Главный тренер казанского «Зенита» награжден орденом Дружбы
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Бывший главный тренер сборной России по волейболу, действующий главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно награжден орденом Дружбы.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Алекно отмечен наградой «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Гендиректор «Зенита» Ильхам Раматуллин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алекно, возглавляющий «Зенит» с 2008 года, несколько раз приводил команду к победе в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны, а также в Лиге чемпионов. Сборная России под его руководством стала обладателем золотых медалей Олимпиады 2012 года в Лондоне.

СпортВолейбол Татарстан
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