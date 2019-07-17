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В Казани установят памятную табличку в честь революционера Ивана Волкова

18:24, 17.07.2019
В Казани установят памятную табличку в честь революционера Ивана Волкова
Фото: google.com/maps / скриншот

Правительство Татарстана одобрило установку памятной таблички в честь революционера Ивана Волкова. Она появится на доме №39 по улице, названной именем создателя отрядов Красной гвардии в татарской столице.

Постановление подписано 16 июля. Документ утвержден и. о. премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным.

Предложение выдвинули Минкультуры РТ и исполком Казани.

Иван Волков родился 2 декабря 1893 года в селе Ново-Волково под Глазовым. Учился в Глазовской гимназии. В 1913 году поступил на физико-математический факультет Казанского университета. Входил в политические кружки и вскоре стал одним из членов революционного штаба. В Казани у него открылся туберкулез горла. Скончался в 1919 году в родном селе.

ОбществоВластьИстория Татарстан
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