Татарстанское Управление ЗАГС отчиталось об устранении неполадок

Управление ЗАГС кабинета министров Татарстана сообщило «Реальному времени», что неполадки в работе системы устранены.

«В настоящее время Федеральная информационная система «ЕГР ЗАГС» функционирует в штатном режиме», — говорится в ответе ведомства.

Во время сбоев в работе реестра республиканские органы ЗАГС обходились отдельной информационной системой, созданной в Татарстане.

Ранее уже сообщалось, что в РТ ЗАГСы работают в «ручном режиме».

Напомним, что в понедельник и вторник по всей России наблюдались сбои в работе ЗАГСов. Жители жаловались на невозможность получения различных справок и свидетельств о рождении. Выяснилось, что причиной послужила перезагрузка единого госреестра, который курирует Федеральная налоговая служба.