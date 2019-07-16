В Управлении ЗАГСа кабинета министров Татарстана прокомментировали сбой в системе

В Управлении ЗАГСа кабинета министров Татарстана прокомментировали сбой в работе компьютерной системы.

Представитель управления, ссылаясь на Минюст, рассказал, что ведомство рекомендовало информировать граждан о технических сбоях, а местные отделы работают «в ручном режиме».

Сотрудник Управления ЗАГСа кабинета министров Татарстана также отметил, что работа по регистрации смерти идет, несмотря на сбой.

По его словам, технические проблемы будут устранены в ближайшее время, передает РБК.



Напомним, что сегодня в работе органов ЗАГС по всей России произошел сбой. В ФНС сообщили, что сбои в работе ЗАГСов вызваны плановым обновлением реестра.

