В ФНС рассказали о причинах сбоя в реестре ЗАГС

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что сбои в работе ЗАГСов вызваны плановым обновлением реестра. Специалисты ведомства убеждены, что это не должно вызывать проблем в работе самих отделений.

«ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем было проинформировано заранее. При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме», — приводит RNS слова представителя службы.

Как отметили в ФНС, все данные будут внесены в систему автоматически после завершения обновления. Такую ситуацию в налоговой службе назвали штатной, операторы могут работать в офлайн-режиме, если в органе ЗАГС нет связи.

Напомним, что с утра понедельника по всей России отделения ЗАГС жалуются на невозможность работы из-за проблем с федеральной базой. Единый госреестр не функционирует должным образом.