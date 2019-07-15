В Минфине РФ допустили повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года

Минфин РФ считает возможным повысить до 21 года возраст продажи алкоголя. Об этом рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, изначально ведомство не поддержало законопроект Минздрава, так как инициатива предполагала предоставление преференций ряду производителей.

Сазанов добавил, что ограничение по продаже до 21 года может коснуться не только крепкого, но и всего алкоголя, передает «РИА Новости».

Напомним, что ранее в России началось обсуждение вопроса увеличения детского возраста до 21 года.



«В первую очередь нас волнует употребление алкоголя, табака до 21 года», — заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.

