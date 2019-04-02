В Санкт-Петербурге скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался российский актер Александр Васильев.

Артист долгое время страдал от тяжелой болезни. Причина смерти не уточняется, сообщили в «Ленфильме».

Васильев запомнился зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Особенности национальной охоты», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и многие другие. Также актер играл в Академическом театре комедии имени Н.П. Акимова в Санкт-Петербурге.

«Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций, обычаев, памяти», — отметили в киностудии.

Прощание с артистом пройдет 3 апреля в павильоне «Ленфильма». Похороны состоятся на Смоленском кладбище.

Напомним, в марте на 77-м году жизни скончался российский актер Анатолий Артемов, также сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей».