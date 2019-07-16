Министр образования Татарстана прокомментировал сообщения об уволенных директорах школ в Челнах

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов рассказал о реальных причинах непродления контрактов с рядом директоров школ в Набережных Челнах. Он отрицает сообщения о том, что работники образования уволены из-за низких результатов ЕГЭ.

«В первой школе директор подала заявление по уходу за больной мамой, в 23-й школе директор переезжает в Казань, и 38 школа — директор написала заявление об уходе по состоянию здоровья, на больничном», — передает слова министра корреспондент «Реального времени».

Глава Минобрнауки республики подчеркнул, что власти выступают против сравнения школ по этому показателю.

«Нельзя сравнивать то, что имеет разную структуру: есть у нас профильные классы, есть универсальные классы. Где-то мы стараемся детей успевающих отдать в лучшие школы — естественно, там, в профильных школах, будет выше ЕГЭ. А куда девать остальных детей?» — задался вопросом Бурганов.

Он рассказал, что на сегодня в Татарстане зафиксировано 199 стобалльных результатов сдачи единого госэкзамена. Особо министр отметил выпускника гимназии №2 им. Ш. Марджани при КФУ Рамиля Багавиева, который набрал 399 баллов по четырем предметам.

Подробнее о промежуточных итогах ЕГЭ в Татарстане читайте в материале «Реального времени».