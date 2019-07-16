Ак Барс Банк запустил новый сервис таможенного декларирования

Сервис Контур.Декларант (16+) позволит клиентам банка ВЭД оперативно и без ошибок оформить декларацию и при поддержке опытных экспертов направить ее в Федеральную таможенную службу.

Сервис таможенного декларирования разработан партнером банка СКБ Контур и учитывает все требования таможенного кодекса: классификацию по товарной номенклатуре, порядок расчета и уплаты таможенных платежей, валютное законодательство, консультации и сопровождение по всем юридическим и организационным тонкостям.

При подключении к сервису для клиентов банка действует специальное предложение — тариф «Старт с наименьшими вложениями за 5000 рублей». В рамках тарифа клиент получает возможность пройти индивидуальное обучение, получить экспертную помощь при заполнении первой декларации на основании документов компании и отправить декларацию в ФТС.

Услугой можно пользоваться на любых устройствах (планшет, мобильный телефон и других) без привязки к компьютеру, при наличии доступа к сети Интернет.

Техническая поддержка клиентов работает круглосуточно.

Подключиться к сервису можно на сайте Банка, оставив заявку на подключение.

«Основные конкурентные преимущества обслуживания ВЭД в Ак Барс Банке — это экономия на конверсионных операциях, расчеты в любой иностранной валюте, возможность получение денежных средств в кратчайшие сроки и бесплатная ВЭД-консультация», — комментирует начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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