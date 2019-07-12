С 15 июля МФЦ Татарстана начнут выдавать разрешения на летнюю охоту

С 15 июля все многофункциональные центры республики начнут выдавать разрешения на охоту с подружейными собаками в общедоступных угодьях, сообщает пресс-служба ведомства. Чтобы получить разрешение, надо иметь охотничий билет единого федерального образца и собаку — в ее отсутствие прогулка по лесу с ружьем грозит охотнику штрафом.



Разрешение дает право на добычу болотно-луговой и водоплавающей дичи. К таковым, например, относятся чибис, гаршнеп, бекас, дупель, казарки, гуси, утки. Выходить на охоту на болотно-луговую и водоплавающую дичь с подружейными собаками будет можно с 25 июля до 15 августа, но не во время установленных законодательством часов покоя — с 10.00 до 17.00 часов ежедневно.

Чтобы подать заявление на разрешение в МФЦ, охотнику нужно представить паспорт и охотничий билет, а также оплатить госпошлину — 650 рублей. Услугу также можно получить по доверенности, оформленной в простой письменной форме. Разрешение выдается в день обращения.

Ранее «Реальное время» писало, что МФЦ Татарстана начали оказывать новую бесплатную услугу — прием заявлений о гибели или уничтожении объекта недвижимости.

