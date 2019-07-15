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В США в возрасте 52 лет скончалась актриса из сериала «Остаться в живых»

03:21, 15.07.2019
В США в возрасте 52 лет скончалась актриса из сериала «Остаться в живых»
Фото: скриншот видео

Американская актриса Стефани Нижник умерла в возрасте 52 лет в Лос-Анджелесе.

Артистка скончалась 23 июня, информация появилась накануне. Причина смерти не называется, пишет журнал Variety.

Стефани Нижник известна преимущественно ролями в телесериалах. Она снималась в таких популярных проектах, как «Анатомия страсти», «Она написала убийство», «Остаться в живых», «Звездный путь: Энтерпрайз» и другие.

Напомним, ранее ушел из жизни актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго.

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