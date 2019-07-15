В США в возрасте 52 лет скончалась актриса из сериала «Остаться в живых»
Американская актриса Стефани Нижник умерла в возрасте 52 лет в Лос-Анджелесе.
Артистка скончалась 23 июня, информация появилась накануне. Причина смерти не называется, пишет журнал Variety.
Стефани Нижник известна преимущественно ролями в телесериалах. Она снималась в таких популярных проектах, как «Анатомия страсти», «Она написала убийство», «Остаться в живых», «Звездный путь: Энтерпрайз» и другие.
Напомним, ранее ушел из жизни актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго.Общество
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