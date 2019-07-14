«Крылья Советов» впервые за три с половиной года обыграли ЦСКА

Футбольный клуб из Самары «Крылья Советов» обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на «Самара-Арене» в воскресенье, 14 июля. Дубль оформил нападающий Александр Соболев. Армейцы не смогли реализовать свои возможности. Последний раз ЦСКА самарцы обыгрывали в Москве 21 ноября 2015 года.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Оренбургом», а самарский клуб встретится с тульским «Арсеналом».

Напомним, тренер «Зенита» Игорь Анюков стал игроком «Крыльев Советов».