Тренер «Зенита» Анюков стал игроком «Крыльев Советов»

Футболист Александр Анюков, недавно ставший тренером «Зенита», возобновил игровую карьеру. Он вернулся в самарские «Крылья Советов».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе Александра Анюкова в самарскую команду в качестве футболиста до конца сезона-2019/20", — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Анюков является воспитанником «Крыльев Советов». Он отыграл в клубе несколько лет, прежде чем перешел в «Зенит». В составе петербургской команды он пять раз выигрывал чемпионат России, а также завоевывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.