Новости спорта

14:53 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Тренер «Зенита» Анюков стал игроком «Крыльев Советов»

13:17, 13.07.2019
Тренер «Зенита» Анюков стал игроком «Крыльев Советов»
Фото: fc-zenit.ru

Футболист Александр Анюков, недавно ставший тренером «Зенита», возобновил игровую карьеру. Он вернулся в самарские «Крылья Советов».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе Александра Анюкова в самарскую команду в качестве футболиста до конца сезона-2019/20", — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Анюков является воспитанником «Крыльев Советов». Он отыграл в клубе несколько лет, прежде чем перешел в «Зенит». В составе петербургской команды он пять раз выигрывал чемпионат России, а также завоевывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров