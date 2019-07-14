Минниханов встретился с главой ФАС России на стадионе в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорем Артемьевым в воскресенье, 14 июля.

Встреча прошла на базе Центрального стадиона Казани. В настоящее время там идет Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках антимонопольного контроля и развития конкуренции, а также обсудили выступление женской сборной России на турнире в Казани, рассказали в пресс-службе президента РТ.

Отмечается, что Артемьев является председателем высшего совета Федерации регби России.

Напомним, сегодня Минниханов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин посетили рыбную ферму в Лаишевском районе.