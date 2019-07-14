Российский самолет поставил элементы С-400 в Турцию

Шестой российский самолет доставил в Турцию элементы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Он прибыл на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

«Поставки ЗРС С-400 продолжаются. В связи с этим шестой самолет приземлился на авиабазе Мюртед», — сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

Ранее там приземлился также пятый самолет с компонентами С-400. В турецком оборонном ведомстве сообщили, что в воскресенье ожидается прибытие седьмого рейса из России.

Напомним, что Москва начала поставки ракетных систем по контракту с Анкарой. В США уже подготовили пакет санкций в отношении Турции из-за закупок российского вооружения.