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В Татарстане ожидаются грозы и град

05:29, 14.07.2019
В Татарстане ожидаются грозы и град
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 14 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди, а также грозы и град.

Ветер северный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ. Вместе с тем порывы во время грозы могут достигать 15-20 м/с.

Несмотря на сильный ветер и дождь, температура воздуха составит от +20°С до +25°С. В Казани этот показатель достигнет 23-25 градусов тепла. В Набережных Челнах будет лишь чуть прохладнее — от +21°С до +23°С.

Общество Татарстан
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