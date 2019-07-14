В Татарстане ожидаются грозы и град

Сегодня, 14 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди, а также грозы и град.

Ветер северный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ. Вместе с тем порывы во время грозы могут достигать 15-20 м/с.

Несмотря на сильный ветер и дождь, температура воздуха составит от +20°С до +25°С. В Казани этот показатель достигнет 23-25 градусов тепла. В Набережных Челнах будет лишь чуть прохладнее — от +21°С до +23°С.