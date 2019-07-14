Сборная России закрепилась на втором месте в общем зачете Универсиады в Неаполе

В предпоследний день Универсиады-2019, проходящей в Неаполе, сборная России завоевала 13 наград. Таким образом команда обеспечила себе гарантированное второе место в общем зачете.

Российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды. В заключительный день соревнований будет разыграна одна золотая медаль по водному полу среди мужских команд. Это позволяет спрогнозировать, что сборная России уже не догонит лидера — сборную Японии. Однако идущая на третьем месте команда США также не сможет обойти российских спортсменов.

Сегодня три золотых награды сборной России принесла художественная гимнастка Екатерина Селезнева, победившая в упражнениях с лентой, мячом и обручем, также золотые медали завоевали теннисисты Яна Сизикова и Иван Гахов в миксте, мужская сборная России по стрельбе из классического лука и сборная России по художественной гимнастике в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также в упражнениях с мячами.

Серебро в активе стрелков из классического лука — Эрдэм Цыдыпов занял второе место в мужском индивидуальном турнире, а женская сборная России — в командных соревнованиях. Бронзовыми призерами стали Селезнева в упражнениях с булавами, Гахов в мужском индивидуальном турнире, женская сборная России по водному поло и мужская сборная России по волейболу.