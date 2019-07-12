В Туве на реке опрокинулся УАЗ, погибли 10 человек
При опрокидывании автомобиля УАЗ в Туве погибли 10 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Инцидент произошел утром в пятницу, 12 июля, на территории Бай-Тайгинского района, когда машина пересекала реку Шуй.
Все тела были обнаружены с признаками утопления, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Тыва.
В настоящее время полицейские устанавливают, сколько человек было в машине.
Напомним, вчера под Нижним Новгородом в ДТП с фурой погибли четыре человека.Происшествия
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