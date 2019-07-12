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В Туве на реке опрокинулся УАЗ, погибли 10 человек

09:57, 12.07.2019
В Туве на реке опрокинулся УАЗ, погибли 10 человек
Фото: pixabay.com

При опрокидывании автомобиля УАЗ в Туве погибли 10 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Инцидент произошел утром в пятницу, 12 июля, на территории Бай-Тайгинского района, когда машина пересекала реку Шуй.

Все тела были обнаружены с признаками утопления, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Тыва.

В настоящее время полицейские устанавливают, сколько человек было в машине.

Напомним, вчера под Нижним Новгородом в ДТП с фурой погибли четыре человека.

Происшествия
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