В Татарстане прогнозируют дожди с грозой и 25°С

13 июля на территории Татарстана ожидается переменная облачность.

Синоптики прогнозируют утром дождь, местами сильный. В отдельных районах — с грозой, возможен туман. Днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. При грозе возможно усиление ветра до 18 м/с. Днем воздух прогреется до 20—25°С, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в шутку предложил назначить в республике «ответственного за жаркое лето».

«Ничек сезгэ хэзерге жэй? Как погода? Надо бы назначить ответственного за жаркое лето!», — написал он в Instagram под роликом по мотивам стихотворения Шауката Галиева «Тэмле жэй» («Вкусное лето»).