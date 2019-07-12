Bloomberg: в России могут изменить систему выборов в Госдуму, чтобы Путин остался у власти

Кремль собирается изменить избирательное законодательство для того, чтобы президент РФ Владимир Путин мог остаться у власти после окончания текущего срока.

Как сообщает Bloomberg, доля депутатов Госдумы, которые избираются по партийным спискам, должна уменьшиться с 50% до 25%, остальные будут избираться по округам.

Новшество, по данным агентства, могут ввести в 2021 году. Оно якобы поможет Путину контролировать Госдуму, и в результате он сможет сохранить власть, если станет лидером «Единой России» и премьер-министром с конституционными полномочиями, которые расширятся за счет полномочий президента.

Напомним, в марте Bloomberg уже сообщал, что Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти. Один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин. Это позволит ему обойти ограничения по количеству президентских сроков.