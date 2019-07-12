Первое золото Международных детских игр-2019 выиграла уфимка

Игры, которые в настоящее время проходят в столице Башкирии, для местной команды начались удачно — первое разыгранное золото получила воспитанница уфимской спортшколы «Батыр» Алия Мухаметьянова. Она выступала в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг и одержала победу в трех поединках подряд, сообщает пресс-служба МДИ-2019.

Участники поборются за награды во всех девяти видах спорта Игр. Завтра, 13 июля, в полдень на стадионе ФК «Уфа» состоится матч в рамках международного детского социального проекта «Футбол для дружбы». Проект призван объединять детей разных стран. По словам юного посла программы из Индии Ананьи Камбодж, которая приехала вместе с другими участниками Игр в Уфу, сегодня проект поддерживает более пяти миллионов взрослых и детей по всему миру.

Завтра же в парке «Ватан» состоится закрытие Игр. В семь часов вечера шествие спортивных делегаций начнется от площади Салавата Юлаева. В связи с этим администрация города предупреждает жителей и гостей столицы Башкирии, что 13 июля в Уфе будет перекрыто движение транспорта с пяти часов вечера и до полуночи по улицам Заки Валиди и Мажита Гафури.