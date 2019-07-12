Эксперт прогнозирует курс доллара не выше 63,8 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке в 62,81 руб./долл. При этом Сбербанк обновил свой прогноз по рублю на конец года. Так, прогноз пересмотрен до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый. Прошлый прогноз находился на уровне 65 и 66 рублей за доллар. Изменения связаны с более благоприятным внешним фоном: перспективой снижения ставок в США и смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной службы. По прогнозам аналитиков Сбербанка, это позитивно влияет на валюты развивающихся рынков, в том числе на рубль. В свою очередь, аналитики Bank of America Merrill Lynch прогнозируют курс рубля на уровне 63 рублей за доллар на конец года. Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что курс на конец третьего квартала составит 64,5 рубля за доллар, на конец четвертого — почти 65 рублей.



Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует небольшую коррекцию сегодня в паре рубль/доллар. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 62,60—63,45.

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 62,8—63,8 рубля за 1$. На этой неделе рубль укрепился на фоне доклада Дж. Пауэлла о денежно-кредитной политике США, в результате которого возросла уверенность участников рынка в поддержании более гибкой денежно-кредитной политики ФРС США. Также поддержку рублю оказывают рост цен на нефть, высокий спрос на ОФЗ и снизившиеся покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.