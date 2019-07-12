ФНС и Росреестр будут искать не обложенные земельным налогом участки

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Росреестром и муниципалитетами начнут проверки, для выявления участков, за которые не начисляется земельный налог. Чиновники могут привлечь в бюджет до 3,6 млрд рублей.

По оценке ФНС, на сегодня не учтены около 800 тысяч участков. Средняя сумма платежа составляет около 1,5 тысячи рублей. Срок налоговой давности составляет 3 года. Таким образом, доначисления могут превысить 3,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Минэкономразвития РФ уже готовит законопроект по упрощенному порядку определения правообладателей участков. Эта мера необходима, поскольку в некоторых случаях данные о владельцах земли указаны в недостаточном объеме.

Юристы убеждены, что собственники участков обязаны заплатить не учтенные налоги. Однако ФНС не должна начислять пени и штрафы за просрочку.