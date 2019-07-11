Новости технологий

23:15 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter

22:35, 11.07.2019
Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter
Фото: publicdomainpictures.net

Пользователи Twitter столкнулись со сбоями в его работе.

По данным портала Downdetector, 88% жалуются на работу сервиса в целом, 11% столкнулись с проблемами входа в аккаунт. Первые жалобы появились около 22 часов мск. Больше всего жалоб поступает из Японии, США, Европы. В России с трудностями в работе Twitter столкнулось гораздо меньше пользователей. Тем не менее о проблемах сообщают в Москве, Самаре, Уфе.

Напомним, 5 июля пользователи по всему миру сообщали о сбое в работе Google.

ТехнологииITТелекоммуникации
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров