Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter

Пользователи Twitter столкнулись со сбоями в его работе.

По данным портала Downdetector, 88% жалуются на работу сервиса в целом, 11% столкнулись с проблемами входа в аккаунт. Первые жалобы появились около 22 часов мск. Больше всего жалоб поступает из Японии, США, Европы. В России с трудностями в работе Twitter столкнулось гораздо меньше пользователей. Тем не менее о проблемах сообщают в Москве, Самаре, Уфе.

Напомним, 5 июля пользователи по всему миру сообщали о сбое в работе Google.

