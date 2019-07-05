Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Google

В работе поисковой системы Google наблюдаются проблемы. Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector.

Сбои в работе ресурса начались поздно вечером в четверг, 4 июля. У пользователей возникают проблемы с авторизацией и работой поисковой системы.

Больше всего жалоб поступило из США, Японии, Перу, Бразилии, Мексики, Бельгии и Испании. В России явных проблемы с Google не наблюдаются.

Напомним, ранее Роскомнадзор в шутку прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что ведомство причастно к сбоям в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.