Толкачев раскритиковал медиков после инцидента с пенсионером, лежавшим неделю рядом с больницей в Башкирии

Спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев прокомментировал инцидент с отказом в госпитализации пенсионера в Башкирии.

67-летний житель Октябрьского района Николай Акимов пропал 2 июля. Позже выяснилось, что пенсионера на скорой помощи доставили в больницу. Мужчине отказали в госпитализации и отпустили домой. Волонтеры обнаружили его на мокрой траве в лесу неподалеку от медучреждения, где он пролежал неделю.

«Медики никаких разъяснений пока не дали. Считаю, что отмалчиваться в подобной ситуации недопустимо. Если действительно имело место недобросовестное исполнение обязанностей, виновные должны понести соответствующее наказание», — написал Толкачев на своей странице в Facebook.

Также парламентарий попросил депутатов провести независимое расследование случившегося.