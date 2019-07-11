«Нефтехимик» подписал пробные контракты с Виталием Атюшовым и Дмитрием Казионовым. Атюшову 40 лет

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал пробные контракты с 40-летним защитником Виталием Атюшовым, а также с 35-летним нападающим Александром Рыбаковым и Дмитрием Казионовым.

В прошедшем сезоне Атюшов выступал за «Амур». В 44 играх он набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности «+11». В среднем проводил на льду 19 минут 41 секунду.

33-летний Рыбаков набрал 14 (6+8) баллов в 62 матчах регулярного чемпионата в составе «Трактора».

35-летний Казионов в сезоне-2018/19 выступал за «Северсталь» и сыграл всего в двух матчах, в которых результативными действиями не отметился. В декабре череповецкий клуб расторг контракт с хоккеистом.