Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 63,7 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке в 63,09 руб./долл. Поддержку рублю оказали растущие нефтяные котировки, которые в моменте превысили отметку в 67 долл,/бар. на фоне снижения запасов нефти в США в 3 раза больше, чем ожидали аналитики и надвигающегося шторма в Мексиканском заливе.

Также все рисковые активы получили импульс к росту на фоне выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, после которого вероятность понижения процентной ставки в США на июльском заседании повысилась. Кроме этого согласно опубликованному протоколу заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 19 июня, дискуссия членов ФРС о перспективах монетарной политики показала явный уклон к необходимости снижения ставок в скором времени.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин ожидает сегодня позитивную реакцию рубля на публикацию протоколов ФРС США и растущие нефтяные котировки. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 62,70– 63,70.