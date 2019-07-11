Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление Бречалова в «сториз»

В Ижевске суд признал 20-летнего местного жителя виновным в оскорблении главы Удмуртии Александра Бречалова. Он приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за ненормативные выражения в адрес чиновника.

Оскорбление было опубликовано в «сториз» соцсети Instagram. Как отметили в управлении судебного департамента республик, ролик содержал нецензурные выражения. Таким образом нарушитель «распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ», цитирует «РИА Новости».

На заседание он не явился. Однако защита подсудимого подчеркнула, что он раскаялся и принес извинения в интернете.

Напомним, что в конце июня администрация президента РФ обратила внимание силовиков на необходимость прекратить повальные штрафы за оскорбление чиновников. В региональные подразделения полиции были направлены разъяснения по применению закона.



