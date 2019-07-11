Toyota, BMW и Volvo выступили против пересмотра правил распределения субсидий на 120 млрд рублей

Автопроизводители обратились к правительству с просьбой сохранить существующий порядок распределения субсидий в размере 120 млрд рублей. Ряд компаний не доволен идеей привязать компенсацию утилизационного сбора к уровню локализации машин.

Письмо к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву подписали Toyota, BMW, PSA, Volvo Trucks и калининградский «Автотор».

Утильсбор платят все автоконцерны, однако компании, имеющие в России предприятия, получают субсидии, которые, по сути, являются компенсацией этого сбора. Недавно КАМАЗ, группа ГАЗ, АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan предложили изменить подход к этим субсидиям, пишет «Коммерсант». Компании считают справедливым привязать их размер к уровню локализации продукции.

Таким образом производящие большую часть комплектующих в России предприятия выиграли бы от этого изменения. Однако остальные компании против. Они убеждены, что без господдержки вынуждены будут уйти из России из-за низкой рентабельности.