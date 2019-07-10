В Набережных Челнах фонарный столб насмерть придавил рабочего на мосту

Следственный комитет проводит проверку по факту несчастного случая в Набережных Челнах.

Инцидент произошел во вторник, 9 июля. При проведении дорожно-ремонтных работ на автомобильном мосту между поселками на группу рабочих упал столб уличного освещения. В результате 43-летний мужчина погиб на месте.

Еще двое рабочих с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины падения мачты.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее Следком по факту гибели рабочего в Муслюмово возбудил уголовное дело. Тогда во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего погиб 28-летний мужчина.