Следком по факту гибели рабочего в Муслюмово возбудил уголовное дело

12 мая в Муслюмово во время сварочных работ произошел взрыв, в результате погиб 28-летний рабочий, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Кроме того, из-за взрыва 12 мая одного рабочего с ожогами доставили в больницу. В Следкоме подчеркивают, что в ООО «Август-Муслюм», на территории которого произошел взрыв 12 мая, в ноябре 2018 года также произошел несчастный случай с гибелью человека. ЧП случилось при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

