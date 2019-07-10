Спортивный директор УНИКСа Клаудио Колдебелла: «Нам осталось найти разыгрывающего и «бигмена»

Спортивный директор УНИКСа итальянец Клаудио Колдебелла специально для «Реального времени» прокомментировал нынешнюю трансферную политику казанского клуба:



— Наша стратегия на это межсезонье проста: нам нужны лучшие игроки для того, чтобы побеждать в двух высококонкурентных турнирах: Единой лиге ВТБ и Кубке Европы. Также эти игроки должны максимально подходить философии, которую проповедует наша команда. Поэтому мы сохранили игроков, максимально ей подходящих. Это Клименко, Колесников, Сергеев, Смит, Каймакоглу, Макколлум, Морган. И решили подписать таких игроков, которые могли бы соответствовать нашей идее.



Так, мы подписали Валерия Лиходея, обладающего прекрасными снайперскими данными как в «краске», так и из-за дуги. Отмечу, что в прошлом сезоне он стал чемпионом Польши. Мы уже давно хотели подписать Дмитрия Узинского из «Нижнего Новгорода», и на этот раз у нас это получилось. В будущем он станет одним из лучших игроков России — он хорош и в защите, и в нападении.

Исландец Хаукур Палссон отлично играет на позиции третьего номера, обладает отличным броском и баскетбольным интеллектом. Нам осталось найти разыгрывающего, который лучшим образом срежиссировал бы идеи главного тренера на площадке. И «бигмена», который мог бы максимально полезно дополнить других игроков.



Текст «Реального времени» о трансферной кампании УНИКСа можно прочитать здесь.