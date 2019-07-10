Публичное обсуждение третьей редакции проекта генплана Казани начнется 29 июля

Третью редакцию проекта генплана Казани, подготовленную институтом Генплана Москвы, планируют опубликовать на сайте исполкома 18 июля. С 29 июля откроется общественное обсуждение исправленной версии проекта, сообщили в официальном аккаунте мэрии Казани «ВКонтакте».



С этого дня под опубликованным проектом горожане смогут оставлять свои замечания и предложения.

Оповещение о проведении общественных обсуждений третьей редакции исполкомом Казани пока не опубликовано.

Ранее «Реальное время» писало, что прежняя версия проекта получила отказ в согласовании со стороны ряда федеральных министерств и ведомств — Минэкономразвития, Минтранса, Минэнерго, МЧС, Рослесхоза и других.