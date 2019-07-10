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Недвижимость

Публичное обсуждение третьей редакции проекта генплана Казани начнется 29 июля

12:32, 10.07.2019 1
Публичное обсуждение третьей редакции проекта генплана Казани начнется 29 июля
Фото: vk.com

Третью редакцию проекта генплана Казани, подготовленную институтом Генплана Москвы, планируют опубликовать на сайте исполкома 18 июля. С 29 июля откроется общественное обсуждение исправленной версии проекта, сообщили в официальном аккаунте мэрии Казани «ВКонтакте».

С этого дня под опубликованным проектом горожане смогут оставлять свои замечания и предложения.

Оповещение о проведении общественных обсуждений третьей редакции исполкомом Казани пока не опубликовано.

Ранее «Реальное время» писало, что прежняя версия проекта получила отказ в согласовании со стороны ряда федеральных министерств и ведомств — Минэкономразвития, Минтранса, Минэнерго, МЧС, Рослесхоза и других.

НедвижимостьОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:52
    все будет тихо и в интернете. Только кто выдавал Техническое Задание без согласования с жителями?
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