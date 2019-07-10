В США скончался актер из фильма «Люди в черном»

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В возрасте 88 лет скончался известный американский актер Рип Торн.

Артист умер во вторник, 9 июля, в своем доме в Лейквилле (штат Коннектикут) в окружении семьи.

Причина смерти не называется, передает издание Vulture со ссылкой на родственников.

Настоящее имя актера — Элмор Руал Торн-младший. Прозвище Рип, которое было фамильным именем семейства Торнов, он взял в качестве псевдонима.

Рип Торн обладает премией «Эмми». За свою карьеру он сыграл в десятках фильмах, в том числе «Шоу Ларри Сандерса», «Мария-Антуанетта», «Робокоп 3» и другие.

Большую популярность приобрел после роли агента Зед, который является главой организации в фильме «Люди в черном».

Напомним, ранее ушел из жизни актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго.