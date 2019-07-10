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Власти Татарстана закупят автомобили скорой помощи за 700 млн рублей

08:11, 10.07.2019
Власти Татарстана закупят автомобили скорой помощи за 700 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Агентство по госзаказу Татарстана объявило два тендера на закупку автомобилей скорой помощи. Начальная цена двух контрактов в сумме составит 697,8 млн рублей.

Обе закупки проводятся в форме электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства.

Первый тендер предполагает поставку 59 автомобилей класса B с рацией и 35 автомобилей класса B без рации. Второй требует поставки 77 автомобилей класса B с медоборудованием, без рации.

Заявки по обоим аукционам принимаются со 2 по 17 июля.

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