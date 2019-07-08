McDonald's могут выписать штраф до 500 тысяч рублей за набор без соуса

Санкт-Петербургское управление ФАС признало компанию «СРП» (дочерняя компания McDonald's Corporation) виновной в нарушении закона о рекламе.

Сеть ресторанов McDonald's допустила неточность в рекламе, указав на изображении, что соус входит в стоимость «Маккомбо». Но на кассе клиенту пояснили, что это не так: соус в стоимость «Маккомбо» не входит, его можно купить отдельно. «Таким образом, в указанной рекламе отсутствует часть существенной для потребителя информации», — подчеркивают в Санкт-Петербургском управлении ФАС.

Организации выдано предписание об устранении нарушения. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС для назначения административного штрафа. Его размер варьируется от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщается на официальном портале УФАС по Санкт-Петербургу.

Напомним, ранее татарстанское УФАС России обратило внимание на слова баннера, размещенного на одном из зданий в центре Казани. Текст «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки» вызвал множество жалоб со стороны казанцев.

