В Госдуму внесли законопроекты об электронных трудовых книжках

Правительство России внесло в Государственную думу пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно первому проекту поправок в Трудовой кодекс, бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года. Остальные работники получат бумажные трудовые на руки.

Второй законопроект, вносящий изменения в ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», с 1 января 2020 года предлагает обязать работодателей предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее рабочего дня.

Третий документ предлагает внести изменения в КоАП, по которым работодателя будут штрафовать за неоднократное нарушение сроков представления либо представление неполных или недостоверных сведений.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) полностью оцифровал трудовые книжки россиян.



Оцифровка документов произошла, несмотря на то, что Госдума РФ еще не приняла соответствующий законопроект.