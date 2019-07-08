Счетная палата Татарстана обнаружила нарушения в республиканском кожвендиспансере на 120 млн рублей

Счетная палата Татарстана провела проверку в Республиканском клиническом кожно-венерологическом диспансере за 2017—2018 годы. Общая сумма выявленных нарушений составила 120,3 млн рублей.

Из них 98,9 млн рублей — это недостоверное отражение в бухучете недвижимости и земли. Эти нарушения были устранены в ходе проверки.

Также инспекция обнаружила невостребованное имущество на 19,3 млн рублей. Кроме того, медучреждение проводило госзакупки без проведения торгов на общую сумму 1,8 млн рублей.

При этом объем финансирования диспансера за два года составил 914,8 млн рублей.

Отмечается, что проверялись все филиалы диспансера в Казани. Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Лениногорске, Нижнекамске и Чистополе.