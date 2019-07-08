Генпрокуратура Украины расценила телемост NewsOne с «Россией 1» как покушение на госизмену

Генеральная прокуратура Украины назвала подготовку телеканалом NewsOne телемоста с «Россией 1», который должен был пройти 12 июля, покушением на государственную измену.

Ведомство уже вызвало на допрос всех причастных к происходящему — от владельца канала до ведущего. Генпрокуратура также намерена арестовать активы владельца NewsOne, следует из сообщения, заявил глава ведомства Юрий Луценко в Facebook.

Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия-1». Причиной этого стали угрозы физической расправы, поступающие журналистам канала и их родным. Телемост должен был состояться 12 июля с 18.00 до 20.00.