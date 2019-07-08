В Татарстане суд прекратил дело по факту критики «Единой России»

Суд Сармановского района Татарстана прекратил административное дело против местного жителя Максима Семина, возбужденное по факту оскорбления власти. Решение суда опубликовано на сайте госоргана.

Согласно материалам дела, в конце марта мужчина под именем «Злой помбур» опубликовал в паблике «Типичный Джалиль» в социальной сети «ВКонтакте» высказывания, которые содержали в себе негативную оценку деятельности политической партии. Речь идет о «Единой России», публикация до сих пор осталась в соцсети.

В ней Семин подвергает фракцию и ее членов критики, при этом в конце поста он указывает свой адрес, чтобы можно было с ним связаться.

В итоге суд счел, что «негативность оценки деятельности той или иной партии, ее членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения».

Напомним, ранее первый осужденный в России за неуважение к власти Юрий Картыжев пожаловался в ЕСПЧ.