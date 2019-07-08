Новости общества

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане суд прекратил дело по факту критики «Единой России»

10:59, 08.07.2019
В Татарстане суд прекратил дело по факту критики «Единой России»
Фото: pixabay.com

Суд Сармановского района Татарстана прекратил административное дело против местного жителя Максима Семина, возбужденное по факту оскорбления власти. Решение суда опубликовано на сайте госоргана.

Согласно материалам дела, в конце марта мужчина под именем «Злой помбур» опубликовал в паблике «Типичный Джалиль» в социальной сети «ВКонтакте» высказывания, которые содержали в себе негативную оценку деятельности политической партии. Речь идет о «Единой России», публикация до сих пор осталась в соцсети.

В ней Семин подвергает фракцию и ее членов критики, при этом в конце поста он указывает свой адрес, чтобы можно было с ним связаться.

В итоге суд счел, что «негативность оценки деятельности той или иной партии, ее членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения».

Напомним, ранее первый осужденный в России за неуважение к власти Юрий Картыжев пожаловался в ЕСПЧ.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров