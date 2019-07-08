Власти Башкирии продлили тендер на аренду дорожных камер за 2,4 млрд рублей

Госкомитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития продлил тендер на аренду 609 комплексов фиксации нарушений. Начальная стоимость контракта составляет 2,37 млрд рублей.

Дата окончания приема заявок была перенесена на 11 июля. Сам аукцион теперь планируется провести 15 июля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно технической документации наибольшее количество камер установлено в Нефтекамске — 40 штук. В Давлекановском — 32, в Учалинском — 33.

Любопытно, что в техзадании также говорится о необходимости заменить 9 муляжей камер. В этом списке указан комплекс в Раевском напротив поликлиники, камера возле городского пруда в Белебее и камера в Уфе на улице Войкова. Кроме того, три муляжа установлены в Стерлитамаке: возле Артема, 23, Коммунистической, 38 и Западной, 9. Еще три установлены в Давлекановском районе: 54 км дороги Буздяк — Давлеканово, 47,5 км дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксенова — Киргиз-Мияки и на улице Центральной в деревне Рублевка.

Напомним, что сегодня председатель Госкомитета РБ по транспорту Тимур Мухаметьянов рассказал о планах установить в республике более 300 новых комплексов. К 1 мая 2020 года их число достигнуть 986 единиц.