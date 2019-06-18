В Башкирии выделили 2,4 млрд на аренду комплексов фиксации нарушений ПДД

Государственный комитет Республики Башкортостан по мониторингу социально-экономического развития разместил тендер на аренду комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории региона. На эти цели выделят 2,4 млрд рублей из Дорожного фонда РБ.

Как сообщается на сайте госзакупок, Башкирия собирается взять в аренду 609 комплексов на 5 лет. Поставка и монтаж первых 150 комплексов должны произойти до конца 2019 года, остальных 459 — до 1 мая 2020 года.

Заявки принимаются до 4 июля. Электронный аукцион назначен на 8 июля.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ объяснит судам, как наказывать нарушителей правил дорожного движения.