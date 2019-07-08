Руководителем Демского районы Уфы назначен Айдар Базгутдинов
Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона озвучил кадровые перестановки в муниципалитетах Уфы.
Исполняющим обязанности главы Демского района города назначен Айдар Базгутдинов. До этого он трудился в должности первого заместителя руководителя района.
Бывший глава района Сергей Плотников занял кресло главы Октябрьского района Уфы.
Напомним, бывший глава Октябрьского района Роберт Ахунов, с которым не захотел работать Хабиров, ранее подал в отставку.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым