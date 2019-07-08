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Руководителем Демского районы Уфы назначен Айдар Базгутдинов

08:59, 08.07.2019
Руководителем Демского районы Уфы назначен Айдар Базгутдинов
Фото: ufacity.info

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона озвучил кадровые перестановки в муниципалитетах Уфы.

Исполняющим обязанности главы Демского района города назначен Айдар Базгутдинов. До этого он трудился в должности первого заместителя руководителя района.

Бывший глава района Сергей Плотников занял кресло главы Октябрьского района Уфы.

Напомним, бывший глава Октябрьского района Роберт Ахунов, с которым не захотел работать Хабиров, ранее подал в отставку.

ОбществоВласть Башкортостан
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