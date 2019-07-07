В Уфе из-за болезни пассажира вынужденно приземлился самолет

В Уфе произошла вынужденная посадка самолета, причина — ухудшение состояния здоровья пассажира.

Воздушное судно приземлилось в 8:13 мск, самолет двигался по маршруту Сургут — Ростов-на-Дону. На плохое самочувствие пожаловался пассажир 1947 года рождения, на момент посадки в Уфе он был в сознании. После осмотра врачи скорой помощи направили его в городскую больницу №22, сообщает «Интерфакс».

В самолете находились 104 пассажира. По данным сайта авиакомпании Utair, воздушное судно вылетело из Уфы в 12:39 по местному времени. В Ростов-на-Дону оно еще не прибыло.

Напомним, ранее самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер» был вынужден экстренно сесть в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира.

