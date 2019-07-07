«Казань Арена» подала иски на 3 млн рублей, один из них против компании нападающего «Ак Барса» Зарипова

ОАО «Казань Арена» подало два исковых заявления на общую сумму почти 3 млн рублей.

По первому исковому заявлению ответчиком выступает ООО «ЗК-Партнер», зарегистрированное в Казани на ул. Ф. Амирхана. Сумма требований — 2 млн 847 тысяч 937 рублей 49 копеек. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Это следует из данных в системе «Электронное правосудие».

ООО «ЗК-Партнер» зарегистрировано в 2016 году, учредителями являются Виктор Калачик, нападающий клуба «Молот-Прикамье», и Данис Зарипов, форвард «Ак Барса». Об этом свидетельствуют данные системы rusprofile.ru. Основной вид деятельности ООО — в области спорта.

Ответчиком по втором исковому заявлению «Казань Арены» выступает ООО «Информпроект», зарегистрированное в Казани на ул. Груздева. Сумма требований, судя по данным системы «Электронное правосудие», — 121 тысяча 904 рубля 6 копеек.