Меценат из Татарстана помог купить жилье для 93-летней труженицы тыла
Меценат из Татарстана, имя которого неизвестно, добавил недостающую сумму на покупку жилья для 93-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой и ее дочери Дании Перминовой из Зеленодольска.
Перминова выбрала для покупки двухкомнатную квартиру в Зеленодольске площадью более 67 кв. метров и стоимостью 2,9 млн рублей. Из указанной суммы 1,1 млн рублей внесет она сама, эти деньги были получены в качестве компенсации за аварийную жилплощадь. Оставшуюся сумму меценат уже перечислил, сообщает telegram-канала «Аппаратная».
Благотворитель обратился к семье ещё весной. Первоначально Перминова просила квартиру в Москве. В новом жилье она потребовала снести стены между кладовкой и кухней, постелить теплый пол на балконе, заменить линолеум на паркет.
Напомним, в феврале этого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СКР по РТ проверить информацию СМИ о нарушении жилищных прав 92-летней труженицы тыла из Татарстана Марфуги Гадиевой. После выселения из признанной аварийной трехкомнатной квартиры пенсионерке предложили компенсацию, которая не покрывает расходов на новое жилье.Общество Татарстан
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