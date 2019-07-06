В Госдуме предлагают увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Количество бюджетных мест в вузах следует увеличить на 25%. Письмо с таким предложением направлено от члена комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову.

В письме говорится, что на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно приходиться 1000 бюджетных мест, а не 800 как сейчас, сообщает «РИА Новости». Чернышов обращает внимание, что увеличение квоты бюджетных мест даст шанс многим талантливым людям самореализоваться.

Напомним, ранее СМИ сообщили о сокращении числа бюджетных мест в вузах к 2024 году. Позже в Госдуме опровергли эту информацию.