В Госдуме опровергают сокращение числа бюджетных мест в вузах

Бюджетных мест в вузах не станет меньше, сейчас меняются показатели демографии, растет количество выпускников школ, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ писали, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах снизится на 17% по сравнению с нынешним годом. Никонов опроверг эту информацию.

— На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. России нужно больше образованных людей, а не меньше, — пояснил глава комитета Госдумы.

Напомним, ранее заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил включить магистратуру и аспирантуру в рабочий стаж.

